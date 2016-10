Hamilton boos om Snapchat-ophef

SUZUKA - Formule 1-coureur Lewis Hamilton is boos over de ophef die is ontstaan nadat hij tijdens een persconferentie vooral had zitten spelen met zijn smartphone. Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan zaterdag weigerde hij vragen van de pers te beantwoorden.

Door ANP - 8-10-2016, 12:56 (Update 8-10-2016, 12:56)

Hamilton had donderdag, tijdens het verplichte persgesprek, wat bewerkte foto's via Snapchat de wereld in gestuurd. Hij plaatste onderneest een foto van zichzelf met konijnenoren. Daarbij schreef hij ''ik word gek van deze onzin''. Daarnaast gaf hij collega Carlos Sainz een bambigezicht. Toen een journalist Hamilton vroeg wat hij aan het doen was, antwoordde hij: ''Luister man, we doen deze persconferenties al heel lang en het is iedere keer hetzelfde, dus ik moet er wat nieuwe dingen aan blijven toevoegen.''

Het snapchatten kwam Hamilton op de nodige kritiek te staan. De 31-jarige Brit kwam daar zaterdag op terug. Hamilton voldeed gewoon aan zijn verplichtingen op de persconferentie met de top drie en tijdens de tv-interviews, maar weigerde vragen van de pers te beantwoorden in het motorhome van Mercedes. Hij hield het daar slechts bij een verklaring. Hamilton zei: ,,Die lach op jullie gezichten zal snel verdwijnen. Ik heb besloten geen vragen te beantwoorden. Veel van jullie mag ik graag, maar helaas proberen sommigen hun voordeel te doen met bepaalde dingen. Wat donderdag gebeurde, was gewoon voor de 'fun'. Ik wilde niet respectloos zijn. Wat wel respectloos is, is wat daarna wereldwijd werd geschreven. Ik heb daarom weinig zin meer om voor zulke dingen te komen opdraven. Sorry daarvoor, hopelijk genieten jullie van de rest van het weekeinde'', aldus Hamilton, die daarna vertrok.

Hamilton had eerder al gepleit voor een andere opzet van de persconferenties voorafgaand aan de grands prix. ,,Het ligt niet aan de media of de presentator, het gaat om het format. Die is al tien jaar hetzelfde. De fans zouden de vragen moeten stellen.''