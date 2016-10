VS beschuldigt Moskou van politiek hacken

WASHINGTON - De Amerikaanse regering heeft vrijdag de Russische regering voor het eerst openlijk beschuldigd van het hacken van computerservers van politieke instellingen en het lekken van e-mails. Het doel hiervan zou het ''verstoren van het Amerikaanse verkiezingsproces'' zijn.

Door ANP - 8-10-2016, 2:04 (Update 8-10-2016, 2:04)

''Wij zijn er op grond van de omvang en gevoeligheid van deze pogingen van overtuigd dat alleen de hoogste Russische functionarissen deze activiteiten kunnen hebben goedgekeurd'', aldus een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en het Bureau van de Nationale Inlichtingendirecteur.

''Dergelijke activiteit is Moskou niet vreemd - de Russen hebben in Europa en Eurazië soortgelijke tactieken en technieken gebruikt om, bijvoorbeeld, de publieke opinie daar te beïnvloeden.''

De Amerikanen willen de Russische regering ''nu niet'' beschuldigen van pogingen om in de verkiezingscomputersystemen van enkele staten in te breken. Volgens de verklaring zijn het ''scannen en beproeven'' van die systemen in de meeste gevallen echter wel terug te voeren op servers van een Russische onderneming.

Een woordvoerder van het Kremlin heeft de Amerikaanse aantijgingen als ''nonsens'' van de hand gewezen, aldus het persbureau Interfax.

De beschuldigingen vallen samen met toenemende spanningen tussen Washington en Moskou over uiteenlopende internationale kwesties, van het Midden-Oosten tot Oekraïne en internet.