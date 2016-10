Oracle dreigt miljardendeal af te blazen

REDWOOD SHORES - Het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle dreigt zijn voorgenomen miljardenovername van cloudsoftwarebedrijf NetSuite af te blazen. Oracle verlengde de aanmeldingstermijn voor het bod vrijdag tot 4 november, maar waarschuwde dat het bod van tafel gaat als de deal dan nog niet rond is.

Door ANP - 7-10-2016, 20:55 (Update 7-10-2016, 20:55)

Oracle meldde in de zomer circa 9 miljard miljard dollar neer te tellen voor de pionier op het gebied van software die via internet wordt geleverd. De overname is echter nog altijd niet rond, omdat diverse aandeelhouders van NetSuite dwarsliggen.

Volgens Oracle vormen de producten van NetSuite een aanvulling op het eigen aanbod en blijven de producten van beide bedrijven naast elkaar bestaan. Het concern verwacht stevig te blijven investeren in alle onderdelen.