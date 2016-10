Kern interneteconomie telt 50.000 bedrijven

DEN HAAG - Nederland telt ruim 50.000 bedrijven die voornamelijk via internet hun omzet behalen. Het gaat voornamelijk om webshops, onlinediensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. Dat blijkt vrijdag uit een telling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met Google en Dataprovider.

Door ANP - 7-10-2016, 15:52 (Update 7-10-2016, 15:52)

Het CBS beschouwt de groep bedrijven als kern van de Nederlandse interneteconomie. Het gaat om ongeveer 3 procent van alle bedrijven in Nederland. Samen waren ze goed voor een omzet van 104 miljard euro, oftewel 8 procent van de totale omzet van het Nederlandse bedrijfsleven.

De interneteconomie was in 2015 goed voor 345.000 banen, zowel fulltime als parttime. Dat is 4,5 procent van het totaal aantal banen. Ruim twee op de drie van deze banen betreft ICT'ers.

Dataprovider scande in samenwerking met het CBS voor het eerst websites om te kijken welke bedrijven een eigen site hebben en hoe ze die gebruiken. Daaruit bleek onder meer dat bijna 2 procent van de bedrijven één of meer webshops heeft. De helft daarvan is buiten de detailhandel. Dankzij het internet verkopen ook groothandels en IT-bedrijven steeds vaker producten en diensten rechtstreeks aan klanten.

Verder bleek volgens het CBS onder meer dat ruim een derde van de ongeveer 1,5 miljoen bedrijven een webpagina op internet heeft. Van de groep die geen site heeft is het grootste deel zelfstandige. Zo'n 70 procent van de zelfstandigen heeft geen eigen site.