'Octrooiruzie zorgde voor vertraging ASML'

ANP 'Octrooiruzie zorgde voor vertraging ASML'

VELDHOVEN - Gesteggel met een leverancier over het eigendom van een octrooi was de oorzaak van vertraging van nieuwe chipmachines van ASML. Dat zegt topman Peter Wennink in gesprek met het FD. Het Amerikaanse bedrijf Cymer ontwikkelde de belangrijke EUV-lichtbron die volledig geïntegreerd is in de nieuwe chipmachines.

Door ANP - 7-10-2016, 14:56 (Update 7-10-2016, 14:56)

''Uiteindelijk hebben we het bedrijf overgenomen en vanaf dat moment gestaag voortgang geboekt, maar het was drie jaar te laat", zo licht Wennink toe. In de chipsector wordt met smart gewacht op de nieuwe EUV-technologie die de productie van nog kleinere en snellere chips mogelijk moet maken.

Volgens Wennink komen alle toekomstbeelden over de internet of things, waarbij apparaten met elkaar en eventueel met het internet zijn verbonden, in gevaar als ASML er niet in slaagt de nieuwe machines op tijd af te leveren. ''Iedereen heeft het over artificial intelligence, over zelfrijdende auto's. Die komen er alleen als we de prijs per transistor elke twee tot drie jaar weten te halveren."

ASML houdt vast aan de verwachting dat de productie van de nieuwe machines over drie jaar op gang komt. Dat zou net moeten lukken voor het einde van de houdbaarheidsdatum van de huidige generatie chipmachines.