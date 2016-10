'Gesprekken NXP en Qualcomm vorderen gestaag'

NEW YORK - De gesprekken tussen chipmakers Qualcomm en NXP Semiconductors vorderen gestaag. Volgens bronnen bestaat er momenteel een verschil van minder dan 10 procent tussen wat Qualcomm wil bieden en wat NXP vraagt voor zijn boedel.

Door ANP - 6-10-2016, 20:56 (Update 6-10-2016, 20:56)

Eerder werd gemeld dat met de deal een bedrag van ongeveer 30 miljard dollar gemoeid zou zijn. Naar verluidt overweegt Qualcomm om NXP over te nemen via een deal waarbij het 75 procent van de aankoopwaarde in cash betaalt en de overige 25 procent in aandelen. De leiding van NXP zou liever zien dat de deal volledig in contanten wordt gedaan.

In de chipsector vindt al twee jaar een consolidatieslag plaats. Producenten proberen daardoor sterker te staan in een markt waar de bomen voordien tot in de hemel leken te groeien.