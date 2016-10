Patiëntgegevens Zwols ziekenhuis ontvreemd

ANP Patiëntgegevens Zwols ziekenhuis ontvreemd

ZWOLLE - De gegevens van 504 patiënten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle zijn ontvreemd. Ze stonden op een privé-laptop van een coassistent die is gestolen. Het ziekenhuis heeft het voorval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, werd donderdag bekend.

Door ANP - 6-10-2016, 16:00 (Update 6-10-2016, 16:42)

De patiënten zijn onder behandeling van de afdeling Plastische chirurgie. Zij worden behandeld voor het zogeheten carpale-tunnelsyndroom, een beknelling van de zenuw in het midden van de arm. De gegevens betreffen patiëntnamen, patiëntnummers, geboortedata en een aantal andere medische gegevens.

De laptop werd gestolen uit de woning van de coassistent. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. Volgens het ziekenhuis heeft de laptop wel een wachtwoordbeveiliging.

,,Isala betreurt dit incident ten zeerste, omdat het volgens het privacy- en informatiebeleid van Isala niet is toegestaan deze informatie op een privé-apparaat te plaatsen'', zegt het ziekenhuis.

Isala onderzoekt hoe voorkomen kan worden dat het weer gebeurt. ''Afhankelijk van de bevindingen worden passende maatregelen getroffen, waarbij we in gedachten houden dat de betreffende coassistent nog in een opleidingstraject zit.''

Isala heeft in een brief excuses aangeboden aan de betreffende patiënten.