'Twitter beslist nog deze maand over verkoop'

SAN FRANCISCO - Twitter wil onderhandelingen over een mogelijke verkoop deze maand nog afronden. Dat heeft het bedrijf volgens Reuters aan potentiële bieders laten weten. De deadline is 27 oktober, de dag waarop de derdekwartaalcijfers bekend worden gemaakt.

Door ANP - 6-10-2016, 4:39 (Update 6-10-2016, 4:39)

Geïnteresseerde bedrijven moeten volgens bronnen in de komende twee weken met een definitief bod komen. Potentiële kopers zijn onder anderen Salesforce.com en Walt Disney Co. Ook Alphabet, het moederbedrijf van Google, zou over een bod hebben gedacht. Recode meldde woensdag echter dat Alphabet al heeft besloten toch niet te gaan bieden. Het is niet zeker dat het proces in een verkoop zal resulteren.

Twitter begon pas vorige maand over verkoop te denken. Het lijkt erop dat CEO Jack Dorsey de aandeelhouders en werknemers zo snel mogelijk duidelijkheid wil bieden over de toekomst van het bedrijf, dat moeite heeft met het maken van winst.