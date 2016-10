Yahoo: nieuws is misleidend

SUNNYVALE - Het bericht dat Yahoo honderden miljoenen mailboxen van gebruikers scant voor inlichtingendiensten ,,is misleidend''. Dat liet het bedrijf woensdag weten in een reactie. Persbureau Reuters meldde dinsdag dat Yahoo software had ontwikkeld en dat het zou snuffelen voor de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA en voor de recherche FBI. Yahoo zou onder meer zoeken op bepaalde woorden en zinnen.

Door ANP - 5-10-2016, 21:58 (Update 5-10-2016, 21:58)

Yahoo zegt dat het streng en terughoudend is bij elk verzoek om informatie van gebruikers. ,,Het scannen van mails zoals beschreven in het artikel bestaat niet op onze systemen'', aldus het bedrijf.

Na het bericht ligt Yahoo onder vuur. De privacywaakhond in Ierland, waar het Europese hoofdkantoor van Yahoo staat, onderzoekt de zaak. De organisatie voor burgervrijheden in Amerika, de American Civil Liberties Union, noemt het ,,diep teleurstellend'' wanneer Yahoo inderdaad heeft meegewerkt met de overheidsdiensten. De opdracht van de NSA en de FBI aan Yahoo lijkt ,,ongezien en in strijd met de grondwet'', aldus de unie.