ANP Apple en Google grootste merken

NEW YORK - Apple en Google zijn de meest waardevolle merken van de wereld. Ze staan bovenaan een jaarlijkse ranglijst die consultantsbedrijf Interbrand woensdag heeft gepubliceerd. In de top twintig staan verder Microsoft (plek 4), IBM (6), Samsung (7), Amazon (8), Intel (14), Facebook (15), Cisco (16) en Oracle (17).

Door ANP - 5-10-2016, 19:59 (Update 5-10-2016, 19:59)

Apple is 178 miljard dollar waard, omgerekend bijna 160 miljard euro, volgens het rapport Best Global Brands. Dat is bijna 5 procent meer dan een jaar eerder. Google groeide met 11 procent naar 133 miljard dollar, bijna 120 miljard euro.

De snelste stijgers zijn Facebook (48 procent erbij), Amazon (plus 33 procent) en Lego (groei van 25 procent). Hewlett Packard en Tesla zijn nieuw in de top 100.

Op de lijst staan drie Nederlandse bedrijven: Philips (41), Heineken (87) en Shell (92).