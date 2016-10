Google-auto's rijden 2 miljoen mijl

ANP Google-auto's rijden 2 miljoen mijl

MOUNTAIN VIEW - De zelfrijdende auto's waar Google mee test, hebben sinds het begin in 2009 2 miljoen mijl afgelegd op de openbare weg, oftewel 3,2 miljoen kilometer. Dat is tachtig keer de wereld rond. Per week komt daar ongeveer 40.000 kilometer bij, gelijk aan een rondje rond de aarde.

Door ANP - 5-10-2016, 19:43 (Update 5-10-2016, 19:43)

Googles moederbedrijf Alphabet heeft dat woensdag bekendgemaakt. ,,Je moet leren begrijpen wat er op de weg is en langs de kant van de weg. Elke rit is anders'', zegt Dmitri Dolgov van Google na een ritje met persbureau Reuters.

Het moeilijkste is leren voorspellen waar bijvoorbeeld een kind naartoe gaat of wat een andere bestuurder doet. Hun beslissingen zijn soms onvoorspelbaar. ,,Je bent 10 procent van je tijd kwijt om een systeem 90 procent autonoom te maken. En dan ben je 90 procent van je tijd kwijt aan de laatste 10 procent'', aldus Dolgov.