Weer geheime info NSA gestolen

WASHINGTON - Een medewerker van de Amerikaanse geheime dienst NSA is opgepakt voor het stelen van geheime informatie. De man, Harold Thomas Martin, zou onder meer computercodes voor het hacken van buitenlandse regeringsnetwerken hebben ontvreemd. Sommige informatie was ,,zeer vertrouwelijk''. De New York Times meldde dat woensdag.

Door ANP - 5-10-2016, 18:52 (Update 5-10-2016, 18:52)

Martin werd eind augustus gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of hij de informatie ook heeft gedeeld met anderen.

Martin was gedetacheerd door het bedrijf Booz Allen Hamilton. Edward Snowden werkte voor hetzelfde bedrijf. Snowden downloadde duizenden geheime documenten van de NSA. Hij deelde die in 2013 met journalisten. Uit de informatie bleek onder meer dat de Verenigde Staten op grote schaal mensen afluisteren. Snowden sloeg op de vlucht en belandde in Moskou.