ANP WikiLeaks verhuist onthulling

LONDEN - Klokkenluiderssite WikiLeaks beweert dat het dinsdag met een grote onthulling komt. Het was de bedoeling dat oprichter Julian Assange een toespraak zou houden vanaf het balkon van de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij zich al sinds 2012 schuilhoudt. Maar de presentatie is verhuisd naar Berlijn. Assange spreekt dan via een videoverbinding.

Door ANP - 3-10-2016, 20:42 (Update 3-10-2016, 20:42)

WikiLeaks heeft de 'verhuizing' maandag bekendgemaakt. De reden is ,,specifieke informatie'', maar WikiLeaks zegt niet wat die informatie is. Het is ook niet bekend waar de mogelijke onthulling over gaat. De presentatie is om 10.00 uur Nederlandse tijd.

WikiLeaks heeft de laatste tijd veel gehackte informatie over de Amerikaanse Democraten naar buiten gebracht, waaronder tienduizenden interne e-mails. Die informatie zou zijn buitgemaakt door hackers met banden met Rusland.