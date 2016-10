TMG vernieuwt websites en apps

AMSTERDAM - De Telegraaf Media Groep neemt de websites van een aantal van zijn mediamerken op de schop. De nieuwe websites van onder meer Telesport, DFT en een van zijn regionale titels komen nog deze maand online. Ook krijgt Privé een eigen app.

Door ANP - 3-10-2016, 18:10 (Update 3-10-2016, 18:10)

De vernieuwde website van Telesport is maandag al gelanceerd. Op de nieuwe eigen pagina van het sportkatern van De Telegraaf is naast het laatste nieuws ook veel plek ingeruimd voor video. Dinsdag volgt de app van Privé, het showbizz- en entertainmentkatern van De Telegraaf, en de vernieuwde site van het financiële katern, DFT.

Later in de maand gaat de vernieuwde website van De Gooi- en Eemlander live, als eerste in de reeks van regionale dagbladsites van TMG. De regiopagina's hebben meer focus op inhoud voor betalende abonnees.