Facebook maakt Messenger Lite

MENLO PARK - Facebook brengt een lite-versie van zijn Messenger-app uit. De chat-app wordt daarmee bereikbaarder voor mensen met oude Android-apparaten met minder opslag, geheugen en prestaties. Dat heeft David Marcus, die bij Facebook verantwoordelijk is voor Messenger, maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 3-10-2016, 9:43 (Update 3-10-2016, 9:43)

De app is maandag direct beschikbaar en wordt eerst in Kenia, Maleisië, Sri Lanka, Tunesië en Venezuela uitgebracht. In een later stadium volgen meer landen.

Met de Lite-versie van messenger wil Facebook meer mensen bereiken in landen waar de nieuwste en snelste smartphones zeldzaam zijn. Eerder bracht het bedrijf al een Lite-versie van de Facebook-app uit om meer mensen van het sociale netwerk gebruik te kunnen laten maken.