ANP 'EU: Google moet opdringen Android staken'

BRUSSEL - De Europese Commissie is van plan Google te bevelen te stoppen met het betalen van smartphonemakers om vooraf Google Search exclusief op hun toestellen te installeren. Doet het bedrijf dat niet, dan kan Google een flinke boete tegemoetzien, meldt persbureau Reuters op basis van een EU-document.

Door ANP - 2-10-2016, 13:05 (Update 2-10-2016, 13:05)

Het ruim 150 pagina’s tellende document werd vorige week naar klagers gestuurd voor feedback. In april ontving Google al een versie waarin de Europese Commissie het bedrijf ervan beschuldigt de dominante positie van het mobiele besturingssysteem Android te misbruiken om concurrenten buiten te sluiten.

De Europese toezichthouders voor mededinging willen de Amerikaanse techgigant nu gaan opdragen te stoppen met betalingen of het geven van kortingen aan fabrikanten van mobiele telefoons in ruil voor het vooraf installeren van de Play Store van Google in combinatie met Google Search. De toezichthouders willen ook voorkomen dat Google smartphonemakers dwingt zijn merkgebonden apps vooraf te installeren als de fabrikanten hierdoor minder goed gebruik kunnen maken van op Andriod gebaseerde concurrerende besturingssystemen. Google kan bedrijven niet straffen of bedreigen als ze niet willen instemmen met zijn voorwaarden, zo zou in het document staan.

Klacht

Het onderzoek van de Europese Commissie werd gestart na een klacht die in 2013 werd ingediend door FairSearch, een lobbygroep die wordt ondersteund door bedrijven die zich ervan willen verzekeren dat ze niet worden benadeeld door de marktdominantie van de zoekmachine.

Google zou volgens het document een flinke boete tegemoet kunnen zien, aangezien de praktijken, die in januari 2011 van start gingen, nog steeds voortduren. ''De commissie is van plan de boete op zo’n hoogte vast te stellen, dat daarvan een voldoende afschrikkende werking uitgaat.’’

Goed voor concurrentie

Google heeft laten weten ernaar uit te zien de Europese Commissie te tonen dat de onderneming het Android-model zo heeft ontworpen dat het goed is voor zowel de concurrentie als consumenten.

De commissie, die Google er ook van beschuldigt de eigen winkeldiensten te bevoorrechten ten koste van die van rivalen, kan de techreus daarnaast ook in die zaak een boete opleggen, zo heeft Reuters verder vernomen. Google moet mogelijk concurrerende winkeldiensten op dezelfde manier classificeren als de eigen diensten.