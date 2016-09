Philips praat met Apollo over verkoop Lumileds

AMSTERDAM - Philips is in gesprek met investeerder Apollo Global Management over een mogelijke verkoop van zijn LED-lampendivisie Lumileds. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen.

Door ANP - 1-10-2016, 0:04 (Update 1-10-2016, 0:04)

Ook andere investeringsmaatschappijen zouden interesse hebben getoond, maar die zouden al zijn afgevallen in de race. Begin juli schreef The Sunday Times bijvoorbeeld dat investeerder Bain Capital een gegadigde was.

Een woordvoerder van Philips wilde niet op het bericht reageren.

Philips was eerder dit jaar al dichtbij een deal voor Lumileds. Een verkoop voor ongeveer 2,8 miljard dollar aan het Chinese bedrijf Go ketste echter af op bezwaren van de Amerikaanse overheid. Die wilde daarmee voorkomen dat kennis van het bedrijf die ook bij defensie wordt gebruikt in handen van Chinezen zou vallen. Philips ging daarna op zoek naar andere mogelijke kopers.

De verkoop staat los van de beursgang van de veel grotere lichtdivisie Philips Lighting eind mei. Die tak, die nog voor het grootste deel in handen is van Philips, richt zich meer op verlichting als dienst aan onder meer gemeenten en andere grote partijen.