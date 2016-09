Airbnb schrapt verhuurster om discriminatie

NEW YORK - Airbnb heeft een vrouw uit Amsterdam geschrapt als verhuurster omdat ze weigerde haar huis te verhuren aan vier Israëlische studenten. Dat bevestigt een woordvoerder van de huizenverhuursite na een bericht op de joodse nieuwswebsite Algemeiner.com.

Door ANP - 30-9-2016, 15:17 (Update 30-9-2016, 15:17)

De vrouw, 'Maria', liet de vier Israëliërs weten pas gasten uit Israël te zullen accepteren als dat land zijn beleid ten aanzien van de Palestijnen drastisch wijzigt. ''Dus tenzij jullie goed gedocumenteerde activisten zijn die werken aan een vreedzame oplossing moeten jullie ergens anders kijken", schrijft ze aan de vier.

Airbnb liet daarop weten dat deze vrouw vrijwel direct als verhuurster is geschrapt. ''Discriminatie zoals dit past niet bij Airbnb. Daar wil je je als bedrijf niet in mengen", aldus de woordvoerder. Airbnb heeft onlangs zijn antidiscriminatiebeleid neergelegd in een manifest. Dat verbiedt weigeren van gasten op basis van onder meer land van herkomst, geslacht, religie of seksuele geaardheid.