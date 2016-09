'Qualcomm wil NXP kopen voor 30 miljard'

EINDHOVEN - Chipmaker Qualcomm is in gesprek met de Eindhovense branchegenoot NXP Semiconductors over een overname. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden. Met de deal zou een bedrag van rond de 30 miljard dollar gemoeid zijn, omgerekend bijna 26,8 miljard euro.

Door ANP - 29-9-2016, 20:04 (Update 29-9-2016, 20:04)

De overname zou binnen twee of drie maanden rond kunnen zijn. De bronnen houden ook een slag om de arm en sluiten niet uit dat de onderhandelingen spaak lopen.

In de chipsector vindt al twee jaar een consolidatieslag plaats. Producenten proberen daardoor sterker te staan in een markt waar de bomen voordien tot in de hemel leken te groeien.

Het aandeel van NXP steeg in New York door de overnamegeruchten met ruim 16 procent tot 95,50 dollar.