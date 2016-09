Apple naar gebouw Pink Floyd-hoes

LONDEN - Apple gaat een grote campus opzetten in de Battersea Power Station, een oude energiecentrale in Londen. Die is vooral bekend van de hoes van het album Animals van Pink Floyd.

Door ANP - 28-9-2016, 22:37 (Update 28-9-2016, 22:37)

Apple heeft de plannen woensdag bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat er 1400 mensen komen te werken. Zij werken nu op andere plekken in de Britse hoofdstad. Rond 2021 moet het bouwwerk klaar zijn. Apple huurt 46.451 vierkante meter vloer op zes verdiepingen, ongeveer 40 procent van het hele complex.

De elektriciteitscentrale is gebouwd tussen 1929 en 1935. Na de Tweede Wereldoorlog werd het complex uitgebreid. Sinds de jaren 80 staat het gebouw leeg. Eerder waren er plannen om er een pretpark of een voetbalstadion te bouwen.