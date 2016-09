Vijf miljoen downloads voor chatapp Allo

MOUNTAIN VIEW - Een week na zijn lancering is de nieuwe chat-app van Google, Allo, al 5 miljoen keer geïnstalleerd. 9to5Google maakt dat op uit gegevens van Play Store. Afgelopen zaterdag stond de teller pas op 1 miljoen.

Door ANP - 28-9-2016, 18:26 (Update 28-9-2016, 18:26)

Allo is Googles antwoord op WhatsApp. Allo gaat, net als die andere diensten, uit van je telefoonnummer en niet van een account. Als je je telefoonnummer eenmaal aan Allo hebt gekoppeld, zoekt de app zelf uit of je contactpersonen ook Allo-gebruikers zijn. Met de ingebouwde assistent heeft Google een unieke functie in handen. De assistent scant je berichten en geeft antwoordsuggesties.