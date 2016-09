Uber bezorgt maaltijden in Amsterdam

ANP Uber bezorgt maaltijden in Amsterdam

AMSTERDAM - Taxibedrijf Uber gaat in Amsterdam voortaan ook maaltijden bezorgen, met behulp van fietskoeriers. Daarmee krijgen bestaande bezorgplatforms als Thuisbezorgd.nl, Deliveroo en Foodora er een concurrent bij.

Door ANP - 27-9-2016, 12:08 (Update 27-9-2016, 12:19)

De dienst, genaamd UberEATS, start donderdag. Bestellen gaat eenvoudig via een app, eigenlijk op dezelfde manier als consumenten bij Uber een taxirit kunnen boeken. Voorbeelden van aangesloten restaurants zijn Burgermeester, Juice & Salads, Yoghurt Barn en Nooch. Uber probeert direct een aanzienlijk marktaandeel te bemachtigen door in de eerste maanden geen bezorgkosten te rekenen.

Het in 2009 opgerichte Uber wordt wel gezien als de meest waardevolle start-up ter wereld. Uber biedt inmiddels taxiritjes aan in meer dan vierhonderd grote steden in de wereld. In Amsterdam heeft Uber hierdoor ook al tienduizenden gebruikers.

Het bedrijf is in Nederland niet onomstreden. Via de dienst UberPOP konden mensen tot eind vorig jaar ook taxiritten boeken bij particulieren, die niet over de vereiste taxivergunning beschikten. UberPOP is daarom door de rechter verboden. Oud-eurocommissaris Neelie Kroes werkt ook bij Uber, als voorzitter van een belangrijke adviesraad.

UberEATS bestaat pas in negen landen. Tegelijk met Amsterdam, begint Uber deze week ook met het bezorgen van maaltijden in Dubai en Johannesburg. Daarnaast zal de dienst voor het einde van het jaar ook in Brussel en Stockholm de deuren openen.