'Apple in gesprek met autobouwer McLaren'

SAN FRANCISCO - Apple is al een paar maanden in gesprek met de Britse sportwagenfabrikant McLaren over een mogelijke overname. Dat meldde zakenkrant Financial Times woensdag op gezag van bronnen rond de onderhandelingen. McLaren is ook de eigenaar van het gelijknamige Formule 1-team.

Door ANP - 21-9-2016, 18:25 (Update 21-9-2016, 18:25)

De Amerikaanse computer- en elektronicareus werkt al meer dan twee jaar aan zelfrijdende elektrische auto's. Een investering in of overname van McLaren zou dat project flink vooruit kunnen helpen. Het zou de maker van onder meer de iPhone de beschikking geven over autotechnologie die ook in de Formule 1 wordt toegepast.

De overnameprijs voor het verlieslatende McLaren kan naar verluidt oplopen tot 1,5 miljard pond (1,7 miljard euro). Daarmee zou het de grootste overname kunnen worden sinds Apple in 2014 zo'n 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) neertelde voor koptelefoonfabrikant Beats Electronics.