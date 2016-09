'Apple heeft interesse in autobouwer McLaren'

SAN FRANCISCO - Apple heeft interesse in de activiteiten van de fabrikant van luxe auto's McLaren, en zou overwegen een groot belang in dat bedrijf te nemen. Dat meldden diverse media woensdag op basis van ingewijden.

Door ANP - 21-9-2016, 18:25 (Update 21-9-2016, 19:29)

Apple werkt al meer dan twee jaar aan zelfrijdende elektrische auto's. Een investering in of overname van McLaren zou dat project flink vooruit kunnen helpen. Het zou de maker van onder meer de iPhone de beschikking geven over autotechnologie die ook in de Formule 1 wordt toegepast. De overnameprijs voor het verlieslatende McLaren zou naar verluidt kunnen oplopen tot 1,5 miljard pond (1,7 miljard euro).

McLaren-topman Michael Flewitt ontkende woensdagavond in gesprek te zijn met Apple over mogelijke investeringen.