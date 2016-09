Zweeds hof handhaaft arrestatiebevel Assange

ANP Zweeds hof handhaaft arrestatiebevel Assange

STOCKHOLM - Een Zweeds hof van beroep heeft vrijdag het arrestatiebevel dat eerder is uitgevaardigd tegen de Australische stichter van Wikileaks, Julian Assange, gehandhaafd. Het hof vindt dat het arrestatiebevel terecht is, omdat Assange nog steeds verdachte is in een onderzoek naar een mogelijke verkrachting in 2010.

Door ANP - 16-9-2016, 11:49 (Update 16-9-2016, 11:49)

Het Zweedse openbaar ministerie wil Assange horen. Maar hij probeert met succes uit handen van de Zweedse justitie te blijven. Hij zegt bang te zijn daar te worden uitgeleverd aan de VS in verband met zijn publicaties op internet van vertrouwelijke gegevens van de Amerikaanse overheid. Assange heeft zich sinds 2012 verschanst in de ambassade van Ecuador in Londen.

Er is inmiddels een akkoord dat Assange in oktober bezoek krijgt van een procureur uit Ecuador. Daar mogen dan iemand van het Zweedse Openbaar Ministerie en iemand van de Zweedse politie bij aanwezig zijn.