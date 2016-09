NFL voor het eerst live op Twitter

NFL voor het eerst live op Twitter

SAN FRANCISCO - Een primeur voor Twitter. Gebruikers kunnen voor het eerst via de site een livestream van een sportwedstrijd kijken. Het gaat om een duel tussen de New York Jets en de Buffalo Bills in de NFL, de American footballcompetitie van de Verenigde Staten. Het duel is in de nacht van donderdag op vrijdag Nederlandse tijd.

15-9-2016

Gebruikers zien links in hun scherm de beelden van de wedstrijd. Aan de rechterkant kunnen ze er meteen over twitteren. Twitter experimenteert met zulke opties om meer gebruikers te trekken. Meer gebruikers betekent meer inkomsten uit advertenties. Beleggers morren, omdat Twitter volgens hen niet snel genoeg groeit.

Twitter zal hierna nog negen NFL-wedstrijden uitzenden. Dat kost het bedrijf ongeveer 1 miljoen dollar per wedstrijd.