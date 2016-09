Artiesten krijgen 2 miljard van Spotify

STOCKHOLM - Streamingdienst Spotify heeft sinds juni vorig jaar 2 miljard dollar aan royalty's uitgekeerd. Dat is omgerekend bijna 1,8 miljard euro. Het geld gaat naar de houders van de rechten op de gestreamde muziek. Dat kunnen de artiesten zelf zijn, maar ook bedrijven die rechten gekocht hebben.

Door ANP - 15-9-2016, 19:15 (Update 15-9-2016, 19:15)

Spotify maakte de cijfers donderdag bekend. Sinds de lancering in 2008 heeft Spotify ongeveer 5 miljard dollar uitgekeerd, bijna 4,5 miljard euro.

In Nederland verdiende Spotify in de eerste helft van dit jaar 40 miljoen euro. Dat is aanzienlijk meer dan in dezelfde periode vorig jaar.