ANP Wifi-wachtwoord soms verplicht voor winkelier

LUXEMBURG - Winkeliers die hun klanten gratis toegang tot hun wifi-netwerk geven, zijn niet aansprakelijk voor illegale downloads of andere inbreuken op het auteursrecht door hun klanten. Wel kan de exploitant door een rechter worden verplicht zijn netwerk met een wachtwoord te beveiligen om inbreuken te voorkomen.

Door ANP - 15-9-2016, 17:08 (Update 15-9-2016, 17:08)

Dat stelt het Europese Hof van Justitie donderdag in een arrest naar aanleiding van een zaak in Duitsland. Bedrijfsleider Tobias McFadden werd in 2010 door muziekmaatschappij Sony voor de rechter in München gesleept omdat klanten muziek waar Sony de auteursrechten van bezit, illegaal hadden gedownload via zijn gratis wifi. Sony eiste een vergoeding.

Dat kan niet, vindt het Hof. Wel kan de eigenaar van het copyright de rechter vragen de exploitant tot een wachtwoord te verplichten. Volgens de woordvoerder van het Hof is het arrest ook van toepassing op café- en restauranthouders en andere commerciële exploitanten.

De rechtbank in München oordeelde indertijd dat McFadden niet aansprakelijk was omdat hij niet zelf inbreuk op de auteursrechten had gepleegd. Maar de rechter wilde van het Europees Hof weten of de bedrijfsleider indirect aansprakelijk is omdat zijn wifi niet beveiligd was.

Het Hof is het eens met de Duitse rechter over de directe aansprakelijkheid. Sony kan geen vergoeding vorderen van de exploitant als het gratis beschikbaar gestelde wifi-netwerk door derden is gebruikt voor illegaal downloaden. Maar wel kan de eigenaar van de auteursrechten een rechtbank vragen de winkelier op te dragen diens netwerk met een wachtwoord te beveiligen. De gebruikers moeten bovendien hun identiteit bekendmaken om het wachtwoord te krijgen, zodat ze niet anoniem alsnog illegaal gaan downloaden, zegt het Hof.