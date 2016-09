Aanbieder gratis wifi niet verantwoordelijk

ANP Aanbieder gratis wifi niet verantwoordelijk

LUXEMBURG - Winkels en andere bedrijven die hun klanten gratis wifi aanbieden kunnen niet veranwoordelijk worden gehouden voor wat de gebruikers van die verbinding precies up- en downloaden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld in een zaak die draait om het schenden van auteursrecht.

Door ANP - 15-9-2016, 11:23 (Update 15-9-2016, 11:23)

Bij een bedrijf in München konden mensen in 2010 gebruik maken van een onbeveiligde wifi-hotspot. Sony ontdekte dat via deze hotspot illegaal muziek werd gedownload en hield het bedrijf verantwoordelijk voor de geleden schade. Het Hof zegt nu dat een bedrijf in dit geval niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Om het schenden van auteursrecht in zo'n geval toch te kunnen stoppen, kan de rechter eventueel beslissen om een bedrijf te dwingen hun wifi-hotspot van een wachtwoord te voorzien.