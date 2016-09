Rusland: geen bewijs voor hacken WADA

MOSKOU - Rusland heeft woensdag weer ontkend dopingwaakhond WADA te hebben gehackt. De organisatie tegen doping in de sport had dinsdag gezegd dat Russische hackers medische gegevens van sporters op de Olympische Spelen hadden gestolen.

Door ANP - 14-9-2016, 19:12 (Update 14-9-2016, 19:12)

,,Hoe kun je bewijzen dat de hackers Russisch zijn? Jullie geven Rusland overal de schuld van, het is heel erg in de mode'', zei sportminister Vitali Moetko. Het Kremlin had al eerder gezegd dat er ,,geen sprake van'' Russische betrokkenheid was.

De hackers zouden onder meer hebben achterhaald welke sporters ontheffing hadden om verboden middelen te gebruiken. Ze kunnen die toestemming krijgen als ze een verboden medicijn nodig hebben tegen een aandoening of ziekte. Onder andere turnster Simone Biles en tennisster Venus Williams zouden die middelen hebben gebruikt. Het IOC zegt niets fout te hebben gedaan. De Verenigde Staten noemen de beschuldigingen van de hackers tegen de sporters ,,laf en verwerpelijk'' en ,,cyberpesten''.