40 miljoen mensen betalen voor Spotify

STOCKHOLM - Spotify Premium heeft inmiddels 40 miljoen klanten. Daniel Ek, topman en oprichter van de streamingdienst, heeft dat woensdag bekendgemaakt. In maart was de betaalde versie door de grens van 30 miljoen gebruikers gegaan. In januari 2015 stond Spotify Premium nog op 15 miljoen gebruikers.

14-9-2016, 18:00

Spotify is flink groter dan zijn belangrijkste concurrent, Apple Music. Die staat op 17 miljoen betalende gebruikers. Tidal van Jay-Z had in juni 4,2 miljoen betalende abonnees.

In totaal had Spotify in juni ongeveer 100 miljoen betalende en niet-betalende gebruikers.