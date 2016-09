Samsung zet update in tegen defect Note 7

ANP Samsung zet update in tegen defect Note 7

SEOUL - Samsung komt met een update die de batterijcapaciteit van zijn probleemtoestel, de Galaxy Note 7, beperkt op 60 procent. De update moet voorkomen dat de batterij in brand vliegt en wordt automatisch verstuurd naar gebruikers in Zuid-Korea. Of kopers buiten het thuisland van de elektronicagigant de update ook krijgen is nog niet duidelijk.

Door ANP - 14-9-2016, 12:52 (Update 14-9-2016, 12:52)

De update komt volgende week uit en is een tijdelijk lapmiddel om de tijd te overbruggen tot Samsung de telefoons vervangt. Samsung is bezig met een wereldwijde terugroepactie van het toestel, dat pas net uit was en in Nederland nog niet werd verkocht.

De fabrikant drukte bezitters ook op het hart de smartphone niet meer te gebruiken. Het concern kreeg maandag flinke klappen op de beurs in Seoul, doordat beleggers het aandeel dumpten in reactie op waarschuwingen van toezichthouders in de Verenigde Staten en in Europa over de Note 7.