ANP SpongeBob volgt kindjes niet meer

NEW YORK - SpongeBob SquarePants, Barbie, My Little Pony en andere figuren zullen Amerikaanse kinderen niet meer online volgen. De bedrijven erachter hielden het surfgedrag van de bezoekertjes in de gaten. Daardoor konden ze gericht reclame maken. Dat is in strijd met de wet en daarom stoppen ze er mee.

Door ANP - 14-9-2016, 2:22 (Update 14-9-2016, 2:22)

,,De grootste bedrijven van het land hebben de privacy van kinderen niet beschermd. De wet zegt dat kinderen verboden terrein zijn voor adverteerders'', aldus de justitiechef in de staat New York dinsdag.

De bedrijven die de regels overtraden, zijn Viacom (moederbedrijf van Nickelodeon), Mattel (Barbie, Hot Wheels), JumpStart (Neopets) en Hasbro (My Little Pony en Nerf). Zij betalen bij elkaar 835.000 dollar aan boetes. Dat is omgerekend bijna 750.000 euro.