ANP Twitter krijgt maandag langere berichten

SAN FRANCISCO - Twitter gaat vanaf volgende week langere berichten toestaan. Dat meldt techwebsite The Verge, die bronnen binnen het bedrijf sprak. De limiet blijft weliswaar 140 tekens, maar aangehechte media en geciteerde tweets tellen niet langer meer in dat aantal mee. Ook gebruikersnamen tellen niet meer mee als ze aan het begin van een bericht staan.

Door ANP - 13-9-2016, 7:58 (Update 13-9-2016, 7:58)

De plannen van Twitter waren al in mei bekendgemaakt. Een precieze datum waarop die wijziging in zou gaan, was er echter niet. Volgens de bronnen is 19 september echter de dag waarop de wijziging ingaat. Het is overigens niet duidelijk of alle wijzigingen tegelijk van kracht worden.