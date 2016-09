Meer bewijs dat Nexus Pixel wordt

MOUNTAIN VIEW - Er is een nieuwe aanwijzing opgedoken dat Google de naam Pixel gaat gebruiken voor zijn smartphones. Ontwikkelaar LlabTooFeR heeft maandag screenshots van de Pixel Launcher gepubliceerd. Dat opstartprogramma heette vroeger de Nexus Launcher, toen de telefoons nog de naam Nexus droegen.

Door ANP - 12-9-2016, 23:13 (Update 12-9-2016, 23:13)

In de afgelopen weken is naar buiten gekomen dat Google zou stoppen met de naam Nexus. De nieuwe smartphones zouden de namen Pixel en Pixel XL krijgen. Ze worden gebouwd door HTC en komen waarschijnlijk in het najaar op de markt. Google gebruikt de naam Pixel al voor de Chromebook-laptops.