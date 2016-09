Amazon-baas gaat raketten bouwen

CAPE CANAVERAL - Jeff Bezos, grondlegger en baas van Amazon, heeft een nieuw project. Hij gaat raketten bouwen. Het is de bedoeling dat ze na afloop van een missie opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarmee wordt hij een directe concurrent van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, de man achter PayPal en Tesla.

De raket van Bezos heet New Glenn. Dat is een eerbetoon aan John Glenn, die in 1962 als eerste Amerikaan in een baan rond de aarde kwam. De New Glenn moet zowel mensen als commerciële satellieten naar de ruimte brengen. De lanceringen moeten vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida gebeuren. Het ruimtevaartbedrijf van Bezos, Blue Origin, heeft twee versies van de raket ontworpen.

Blue Origin test ook een klein ruimteschip, de New Shepard. Die moet betalende passagiers naar de rand van de dampkring brengen, een hoogte van 100 kilometer. Dan voelen ze even gewichtloosheid en zien ze het blauw van de dampkring naast het zwart van het heelal.

SpaceX kampt de laatste tijd met problemen. Onlangs ontplofte een raket op het lanceerplatform. Daardoor ging de lading aan boord, een satelliet van Facebook, verloren. SpaceX brengt ook voorraden naar het internationale ruimtestation ISS. Ook dat vrachtschip moet na landing worden hergebruikt.