Samsung keldert door zorgen over Note 7

SEOUL - De Zuid-Koreaanse technologiegigant Samsung beleefde maandag op de beurs in Seoul de slechtste dag in meer dan vier jaar tijd. Beleggers dumpten het aandeel na waarschuwingen van luchtvaartbedrijven en toezichthouders in de Verenigde Staten en Europa, om de nieuwe Samsung Galaxy Note 7-telefoon voorlopig niet te gebruiken.

Door ANP - 12-9-2016, 8:49 (Update 12-9-2016, 8:49)

Zo meldde de Amerikaanse overheidsdienst voor de veiligheid van consumentenproducten CPSC het toestel uit te zetten vanwege het gevaar dat de batterij ontploft. Samsung is inmiddels bezig om een wereldwijde terugroepactie op poten te zetten en drong bezitters van de telefoon opnieuw aan om te stoppen met de smartphone en het toestel zo snel mogelijk in te leveren.

Van zo'n 36 Note 7-telefoons, waarmee Samsung de concurrentie aan wilde gaan met de nieuwe iPhone van Apple, is de batterij in brand gevlogen of ontploft. Samsung kelderde maandag op de beurs tijdens de handel tot 7,6 procent. Het aandeel sloot uiteindelijk 7 procent lager. Inclusief het koersverlies van vrijdag, toen Samsung bijna 4 procent aan waarde verloor, is er inmiddels 19 miljard dollar aan beurswaarde verdampt.