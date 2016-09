Zaak Kim Dotcom matig bekeken

AUCKLAND - De hoorzitting over de uitlevering van MegaUpload-baas Kim Dotcom trekt maar weinig kijkers. Rond de 6000 mensen wisten de weg naar de Youtube-stream te vinden, terwijl Dotcom toch bijna een half miljoen volgers op Twitter heeft.

Door ANP - 12-9-2016, 8:27 (Update 12-9-2016, 8:27)

Dotcom zelf was op Twitter desondanks opgetogen over de kijkersaantallen. ''Voor de meeste mensen is mijn hoorzitting saai. Maar voor diegenen die wat om copyrightwetgeving geven is het een hoogtepunt. Dagelijks 6000 kijkers. Behoorlijk grote rechtszaal.''

Dotcom en twee collega's, waaronder de Nederlander Bram van der Kolk, werden in 2012 op last van de FBI door de Nieuw-Zeelandse politie opgepakt omdat ze internetpiraterij hadden gefaciliteerd. Ook werden hun bezittingen afgepakt. Na veel juridisch getouwtrek wordt nu besloten of ze aan de Verenigde Staten mogen worden uitgeleverd.