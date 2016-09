'Elke dag trots op Booking.com'

ENSCHEDE - Dat Booking.com zo groot zou worden, had Geert-Jan Bruinsma (47) nooit kunnen denken toen hij de site oprichtte. ''Het maakt me nog elke dag trots'', zegt hij in een interview dat hij gaf aan de krant Tubantia vanwege de twintigste verjaardag van de site.

Door ANP - 11-9-2016, 12:08 (Update 11-9-2016, 12:08)

Booking.com heeft 13.000 werknemers op 184 kantoren wereldwijd. De site verwerkt ongeveer een miljoen reserveringen per dag, oftewel 42.000 per uur, oftewel 12 per seconde, becijfert Tubantia. Bruinsma: ''Wij weten dat we morgen weer een miljoen reserveringen krijgen, terwijl de mensen zelf nog niet eens weten dat ze gaan boeken. Bizar toch?''

Bruinsma begon de site in de zomer van 1996 in Enschede. Kort ervoor was hij in de Twentse stad afgestudeerd als bedrijfskundige. ''Wat ik wilde worden wist ik niet, twee andere dingen wel. Eén: een eigen bedrijf en twee: iets met internet'', aldus Bruinsma tegen Tubantia. Het idee kwam tijdens een etentje. Een vriend vertelde over een mislukte vakantie. Een dag later registreerde Bruinsma bookings.nl. De url veranderde in booking.com toen het bedrijfje internationaal ging.

Amsterdam

De grootste verandering in al die jaren was de verhuizing van het hoofdkantoor. Booking.com verkaste van Enschede naar Amsterdam. ''De internetverbinding was in Enschede niet goed genoeg. In Amsterdam konden we terecht in het gebouw met de beste verbinding van het land'', zegt Bruinsma. Wat ook meespeelde: ''Wij hebben inmiddels 1100 man werken op de ICT-afdeling over de hele wereld. Die haal je makkelijker over als je in Amsterdam zit dan in Enschede.''

Geen spijt

Bruinsma stapte in 2003 uit het bedrijf. Hij was het niet eens met andere bestuurders over de volgende stap. Twee jaar na het vertrek van de oprichter werd Booking.com voor 110 miljoen euro verkocht aan Priceline. Bruinsma was te vroeg vertrokken en kon niet meedelen in de prijs. Maar spijt heeft hij niet, zegt hij. ''Het klinkt misschien gek, maar ik ben niet iemand die carrière wil maken. Genoeg is genoeg, ik heb er een mooi bedrag voor gehad.''

Bruinsma keerde in 2011 terug als 'business developer', achter de schermen van zijn kindje. ''De noodzaak om te werken heb ik sinds de verkoop niet meer, voor mij is het meer een hobby voor maximaal drie dagen in de week.''