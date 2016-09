Vestager voelt Facebook aan tand om WhatsApp

BRUSSEL - Facebook is door de Europese mededingingscommissaris Margrethe Vestager ondervraagd over de wijziging van de gebruikersvoorwaarden van chatdienst WhatsApp. De Deense liet weten dat haar ambtenaren ''vervolgvragen stellen'' naar aanleiding van het bericht dat Facebook en foto-app Instagram data van WhatsApp gaan gebruiken.

Door ANP - 9-9-2016, 20:58 (Update 9-9-2016, 20:58)

De Europese Commissie keurde de overname van WhatsApp door Facebook in oktober 2014 goed. ''Dat ze geen gegevens zouden uitwisselen was geen doorslaggevende factor bij de goedkeuring van de overname, maar het speelde wel degelijk mee'', verklaarde Vestager vrijdag. ''Dus stellen we wat vervolgvragen om erachter te komen wat er precies aan de hand is.''

Of Vestager stappen tegen Facebook onderneemt, kan ze nog niet zeggen. ''Wat we met de antwoorden doen is nog niet duidelijk. We moeten niet op de zaken vooruit lopen.''

Facebook liet in een verklaring weten ''samen te werken met de commissie en gedetailleerde informatie te geven om de vragen van de commissie te beantwoorden''.