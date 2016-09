Preventieve pechhulp voor 'slimme' auto's

TILBURG - Een preventieve melding in de auto dat je remmen het binnen een paar weken kunnen begeven. Of een verbinding met de verzekeraar, of leasemaatschappij, over je rijgedrag in ruil voor een goedkoper contract. Auto's worden steeds meer het terrein van het 'internet of things', zo blijkt uit een nieuwe samenwerking van T-Mobile met autodatabedrijf Crossyn.

Door ANP - 9-9-2016, 14:36 (Update 9-9-2016, 14:36)

Automobilisten kunnen al langer gebruik maken van apps en apparaatjes die rijgedrag doorgeven aan de verzekeraar. Dat kan jaarlijks enkele tientjes tot maximaal 100 euro schelen. Crossyn biedt nu als eerste een los platform aan waarop autorijders zelf meerdere diensten aan en uit kunnen zetten.

Met het systeem kan informatie over honderden processen in de auto en de staat van onderdelen op afstand worden uitgelezen. ,,Wat nieuw is, is dat wij met een slim algoritme kunnen berekenen wanneer bijvoorbeeld je remschijven versleten zijn. Dan kun je als het ware pechhulp krijgen voordat je langs de kant van de weg staat", zegt Crossyn-eigenaar en -directeur Erik Kamps.

Het bedrijf verwacht binnen enkele jaren duizenden kastjes in auto's te installeren. Komend najaar begint een eerste proef met verzekeraars. Het kastje voor in de auto en het datagebruik zijn gratis. De gebruiker betaalt alleen voor sommige diensten.