ANP iPhone 7 kent weinig geheimen

SAN FRANCISCO - Apple had weinig iPhone-verrassingen voor het grote publiek in petto woensdagavond. Tijdens het iPhone-event in San Francisco heeft het bedrijf de iPhone 7 en de iPhone 7+ aangekondigd. Over de smartphones was al een hoop geschreven en vrijwel alle geruchten blijken te kloppen.

Door ANP - 7-9-2016, 20:49 (Update 7-9-2016, 21:32)

iPhone 7 lijkt veel op de iPhone 6, maar er zijn op behoorlijk wat punten aanpassingen gedaan. De vorm van het toestel is hetzelfde gebleven, maar het aluminium en het glas zijn op een nieuwe manier samengesmolten.

Door het nieuwe proces lijkt de iPhone 7 uit één geheel te bestaan. Het nieuwe design komt vooral tot uiting in de nieuwe kleurstelling Jet Black. Het voordeel van de nieuwe afwerking is het feit dat de iPhone 7 waterafstotend is.

De camera is behoorlijk verbeterd. Het hele mechaniek is verbeterd waardoor de camera veel stabieler is. Verder heeft de sensor een upgrade gekregen naar 12 megapixel en is de beeldprocessor in de iPhone vernieuwd. Aan de voorzijde is de FaceTime-camera opgevoerd naar 7 megapixel. In de iPhone 7+ zitten zelfs twee 12 megapixel-camera's. Dankzij de dubbele camera was het mogelijk om, net als bij een spiegelreflexcamera, een hardwarematige zoomfunctie in te bouwen.

De grote afwezige is natuurlijk de koptelefoonaansluiting. Apple heeft afscheid genomen van de decennia oude 3,5mm-aansluiting. Wie een koptelefoon wil aansluiten op de nieuwe iPhone moet die koptelefoon aansluiten via Lightning, via een draadloze verbinding of via de door Apple meegeleverde 'Mini Phono to Lightning-adapter'.

Wie voor draadloos gaat, kan bij Apple nieuwe draadloze oordopjes kopen: AirPods. De AirPods lijken op de standaard meegeleverde EarPods, maar zoals de naam al doet vermoeden, zonder kabels. In de AirPods zit een speciale audiochip. Dezelfde chip zit ook in een nieuwe serie Beats-koptelefoons.