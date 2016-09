Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl naar de beurs

AMSTERDAM - Takeaway.com, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl, gaat naar de beurs in Amsterdam. De onderneming wil zo'n 175 miljoen euro aan nieuw kapitaal ophalen, bedoeld om schulden af te lossen en te investeren in zowel bestaande activiteiten als mogelijke overnames.

Door ANP - 6-9-2016, 8:36 (Update 6-9-2016, 8:36)

De beursgang zal in de komende weken plaatsvinden, afhankelijk van onder meer de marktomstandigheden. De bestaande aandeelhouders, onder wie twee durfinvesteerders, bieden ook stukken aan. Topman en oprichter Jitse Groen blijft grootaandeelhouder, maar zal geen controlerend belang hebben, zei hij in een toelichting.

Takeaway.com werd opgericht in 2000 en is in negen Europese landen actief. Naast Nederland zijn dat onder meer Duitsland, België, Oostenrijk en Polen. In totaal bestelden klanten vorig jaar zo'n 34 miljoen maaltijden ter waarde van bij elkaar 651 miljoen euro via de websites van het bedrijf.

Die bestellingen leverden Takeaway.com een omzet op van 77 miljoen euro, twee derde meer dan een jaar eerder. Die groei is mede te danken aan overnames. Winstgevend is het bedrijf nog niet. Het bedrijfsresultaat (ebitda) was vorig jaar 13,8 miljoen euro negatief, het nettoverlies bedroeg 19,6 miljoen euro.

Met name in Duitsland drukken hoge marketingskosten het bedrijf nog diep in de rode cijfers. Het is de bedoeling dat daar binnen twee tot drie jaar verandering in komt. Dan moeten de opbrengsten zo hard gegroeid zijn dat in ieder geval het bedrijfsresultaat positief is, zowel voor de Duitse tak als voor het gehele bedrijf.