ANP 'Twee zwarte versies nieuwe iPhone'

CUPERTINO - Over de komende week aan te kondigen 'iPhone 7' lijkt alles al wel zo'n beetje bekend, maar KGI heeft nu toch nog iets nieuws ontdekt. De nieuwe iPhone krijgt twee verschillende zwarte uitvoeringen. Zo komt er een matte zwarte iPhone en een glimmende zwarte iPhone.

Door ANP - 3-9-2016, 14:59 (Update 3-9-2016, 14:59)

De twee zwarte kleuropties vervangen 'Space Gray', een donkere tint grijs. De matte zwarte lak wordt volgens KGI 'Dark Black' genoemd terwijl de glimmende afwerking 'Piano Black' heet. Naast de twee tinten zwart komt de nieuwe iPhone ook beschikbaar in het wit, goud en roségoud.

Komende woensdag vertelt Apple de wereld meer over zijn nieuwe iPhones. Qua design wordt er weinig vuurwerk verwacht, de iPhone 7 ziet er volgens insiders vrijwel hetzelfde uit als de iPhone 6 en iPhone 6S. Wat wel anders is, is het ontbreken van de koptelefoonaansluiting. Apple wil audio voortaan via de Lightning-aansluiting laten lopen. Ook zou de nieuwe iPhone tegen een spat water kunnen.