Apple en Google steunen Microsoft

NEW YORK - Microsoft heeft flink wat steun gekregen in de strijd tegen een wet die het moet verbieden om dataverzoeken van de overheid te openbaren. Onder meer Apple, Google, BP, Washington Post, Amazon en de Amerikaanse Kamer van Koophandel steunen Microsoft in de rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid, meldt Reuters.

Door ANP - 3-9-2016, 11:22 (Update 3-9-2016, 11:22)

Microsoft geeft, net als zijn concurrenten, geregeld inzage in de dataverzoeken die het bedrijf ontvangt. Zo laat het bijvoorbeeld zien hoe vaak de overheid informatie over Microsoft-gebruikers opvraagt bij de Windowsmaker. Als het aan de Amerikaanse overheid ligt, mogen bedrijven in de toekomst niets meer melden over dataverzoeken vanuit 'Washington', maar Microsoft is het daar grondig mee oneens.

Het bedrijf is tegen de wet in het geweer bij een federale rechtbank in Seattle. Volgens Microsoft is de wet in strijd met het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet. Daarin staat dat burgers het recht hebben geïnformeerd te worden als de overheid privé-eigendommen in beslag neemt. Volgens Microsoft is data zo'n eigendom. Verder stelt de techgigant dat het verdoezelen van informatieverzoeken in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.