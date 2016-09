Google bevestigt 'dood' Project Ara

MOUNTAIN VIEW - Googles modulaire telefoon, Project Ara, is voorlopig van de baan. Vrijdagochtend kwam Reuters met het nieuws over de op handen zijnde dood van Project Ara en tegenover VentureBeat heeft een woordvoerder van de techgigant het nieuws nu bevestigd. Meer details dan de bevestiging werden niet gegeven.

Door ANP - 3-9-2016, 9:58 (Update 3-9-2016, 9:58)

Google heeft de afgelopen drie jaar aan de modulaire telefoon gewerkt, maar ziet er uiteindelijk toch geen heil in. Project Ara gaat officieel de ijskast in, maar of het project daar nog uitkomt, is maar de vraag. Wel lijkt Google van plan om het idee van modulaire smartphones met andere hardwareleveranciers te willen bespreken. Volgens Tweakers is een licentieconstructie niet ondenkbaar.

Waarom Google de stekker uit Project Ara trekt, is onduidelijk. Naast de modulaire telefoon, trekt Google volgens insiders ook de stekker uit het Nexus-project. De door Google zelf beheerde smartphones en tablets komen in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid onder de merknaam Pixel op de markt.