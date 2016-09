Nieuwe updates Apple na beveiligingslek

ANP Nieuwe updates Apple na beveiligingslek

CUPERTINO - Na het beveiligingslek dat onlangs aan het licht kwam heeft Apple nieuwe updates uitgebracht. Die zijn bestemd voor de besturingssystemen OS X Yosemite en OS X El Capitan en voor de browser Safari. Eerder bracht Apple al een patch voor iOS uit.

Door ANP - 2-9-2016, 23:26 (Update 2-9-2016, 23:26)

Het beveiligingslek kwam aan het licht dankzij mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kreeg een berichtje met een link van een onbekend nummer. Mansoor vertrouwde het niet en stuurde het door naar een onderzoeker. Die ontdekte dat het berichtje naar malware leidde. De malware benutte drie kritische lekken in iOS. De aanvallers hadden volledige controle over Mansoors iPhone kunnen krijgen. Apple werd gewaarschuwd en dichtte snel de lekken.

Het is niet bekend wie het bericht had verstuurd. De spyware is gemaakt door een klein Israëlisch bedrijfje, de NSO Group.

De gebruikte lekken zaten sinds iOS 7 in het besturingssysteem. De klanten van NSO hebben dus maximaal drie jaar iPhones kunnen hacken.