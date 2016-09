Slimme koelkast roept ook vragen op

BERLIJN - Slimme varianten van bekende huishoudelijke apparaten domineren dit jaar de Techbeurs IFA in Berlijn. Deuren die via de smartphone op slot worden gedaan en gordijnen die sluiten met een toets op een telefoon. Geheel nieuw zijn de snufjes niet altijd, maar ze geven wel aan dat het 'internet of things' steeds verder op stoom komt.

2-9-2016

Een koelkast telt op dat vlak pas echt mee als die foto's maakt en gegevens stuurt naar je smartphone over de producten die erin staan. Een beetje wasmachine kun je via je smartwatch bedienen.

Apparaten kunnen echter alleen 'smart' zijn als ze veel gegevens van de gebruiker opslaan en dat roept veel vragen op. ''Want wat als bijvoorbeeld een verzekeraar er via de koelkastdata achter komt dat je alleen bier en chocolade in de koelkast hebt staan?", stelt Marco Preuss van Kaspersky Lab. Onderzoek van de softwareproducent leert dat het merendeel van de consumenten vraagtekens zet bij de enorme databerg die via slimme apparaten wordt verzameld. Juist omdat het voor de hand ligt dat derden graag over die data beschikken.

''Verkopers moeten goed nadenken over de privacygevoeligheid van dergelijke informatie", aldus Preuss. ''Niet alle data zijn geschikt om te delen." Preuss waarschuwt ook voor de risico's die kleven aan smarttoepassingen omdat data tot achter de komma kunnen aantonen hoe je leefpatroon is.

Op de IFA, waar veel nagemaakte huiskamers en keukens zijn ingericht om de mogelijkheden van internet of things te laten zien, heeft het enthousiasme over de apparaten echter de overhand. Daarbij klinkt over het algemeen het geluid dat het veiligheidsvraagstuk niet moet worden overdreven.

''Belangrijk? ja. Maar welke consument bankiert er bijvoorbeeld niet via internet?'', aldus een van de techondernemers op de beurs. ''Veel mensen zijn al veel meer verbonden dan ze denken. Daarbij is smart niet meer weg te denken uit de directe leefomgeving."