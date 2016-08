ACM: genoeg concurrentie zakelijk glasvezel

ANP ACM: genoeg concurrentie zakelijk glasvezel

DEN HAAG) - De markt voor zakelijke glasvezelnetwerken in Nederland kent voldoende concurrentie en hoeft momenteel niet te worden gereguleerd. Dat meldde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag.

Door ANP - 1-9-2016, 13:52 (Update 1-9-2016, 13:52)

''KPN is de grootste speler op de markt voor zakelijke glasvezelnetwerken, maar we hebben niet vastgesteld dat KPN hier een dominante positie heeft'', zei ACM-bestuurder Henk Don. ''Andere bedrijven zijn ook actief op deze markt en rollen hun glasvezelnetwerk verder uit. Ze investeren of hebben investeringsplannen. Daarmee doet de markt zijn werk.''

Het besluit betekent dat de toezichthouder geen eisen en voorwaarden stelt aan eigenaren van glasvezelnetwerken om hen op die manier te dwingen hun netwerk open te stellen aan andere bedrijven. De ACM heeft het besluit ook voorgelegd aan de Europese Commissie. Die ging eind juli 2016 akkoord.