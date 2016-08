Al meer incidenten met drones dan in heel 2015

DEN HAAG - Er zijn tot eind mei van dit jaar al meer incidenten gebeurd met recreatieve drones dan in heel 2015. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn er in het eerste vijf maanden 39 incidenten genoteerd. Vorig jaar waren dat er vijftien in totaal.

Door ANP - 1-9-2016, 10:46 (Update 1-9-2016, 10:46)

Op twee na zijn alle voorvallen van dit jaar gemeld door piloten die er een in de buurt van hun toestel zagen.

Hoeveel recreatieve drones er in Nederland zijn, is niet precies bekend maar iedereen kan een drone kopen. Er zijn wel regels waar deze dronebezitters zich aan moeten houden. Het is verboden met een drone te vliegen op of nabij vliegvelden, vanwege het risico dat de drone op een vliegtuig botst. Van de gemelde voorvallen dit jaar ging het 31 keer om recreatieve drones die in de buurt van een luchthaven vlogen, waarvan 24 bij Schiphol.